◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルト−日本ハム(5日、神宮球場)1点ビハインドとしていた日本ハム。7回にはレイエス選手の超特大ホームランで同点に追いつきました。先発マウンドにあがっていたのは福島蓮投手。初回に1アウトから四球とヒットでピンチを背負い、赤羽由紘選手の先制タイムリーを許しました。その後は山野太一投手の前に得点が奪えず。1点ビハインドのまま7回に突入します。そんな中、7回1アウト走者なしで打席に向かっ