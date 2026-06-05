デンマーク出身の世界的俳優マッツ・ミケルセンが５日、都内で行われた主演映画「さよなら、僕の英雄」（１９日公開、アナス・トマス・イェンセン監督）の特別先行上映に出席した。“北欧の至宝”と称され、日本でも高い人気を誇るマッツが登壇すると、会場は黄色い歓声と拍手に包まれた。観客に向けて笑顔で手を振り「ありがとうございます」と日本語であいさつした。本作は、自分をジョン・レノンだと思い込む記憶喪失の兄