６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が５日、都内で映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ“６ＩＸＳＥＮＳＥ”ＬＩＶＥＩＮＣＩＮＥＭＡ」（１９日公開、オ・ユンドン監督）のプレミア先行上映舞台あいさつを行った。昨年、全国８都市１４公演行われたアリーナツアー「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５“６ＩＸＳＥＮＳＥ”」のＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ―ＢＡＹ公演の