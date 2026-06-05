俳優・的場浩司（５７）の報告に歓喜の声が上がった。５日までに自身のＸ（旧ツイッター）で「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ開設しました！」と明かし、アカウントを紹介。そのインスタグラムでは「的場浩司Ｉｎｓｔａｇｒａｍ開始！ジェラートピケ父の日スペシャルムービーのオフショット」とつづり、人気グループ「超特急」メンバーで俳優の柏木悠との２ショットを投稿。コワモテなイメージのある的場だが、おちゃめな一面のある父親