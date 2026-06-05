競泳男子の村佐達也（イトマン東京）が?リレー?への強い思いを明かした。日本選手権２日目（５日、東京アクアティクスセンター）の２００メートル自由形決勝では、最後の５０メートルでライバルを引き離し、１分４５秒６５で優勝。３連覇を達成した村佐は「最後、出し切ることができた。しっかりこの種目勝てて、すごいうれしい」と頰を緩めた。昨年の世界選手権は同種目で銅メダルを獲得。９月開幕のアジア大会（愛知