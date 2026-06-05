◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手が５回に犠飛を放って巨人が先制した。０―０の５回。１死一、三塁で中山はロッテの先発・広池の１４９キロを打ち上げ、左翼への犠飛となり、三塁走者が生還。先制点を奪った。５回を終えた時点で先発の井上温大投手がノーヒットノーラン中と好投していただけに、待望の先制点をつかんだ巨人。東京ドームは大歓声に包まれた。