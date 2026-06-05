久留米競輪Ｇ?「開設７７周年記念第３２回中野カップレース」は５日、二次予選をメインに２日目を開催。実力者がほぼ順当に勝ち上がる中、苦しんでいたＳ班１年生の阿部拓真（３５＝宮城）も結果を出した。少しずつ軌道に乗ってきた。嵯峨昇喜郎をマークした二次予選１０Ｒは別線のあおりもあって最終２角で連結を外したが、外から追い上げて再ドッキングを図ると、最終３角からは自らタテに踏んで１着をもぎ取った。初日