漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビールスマドリダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の準決勝進出者２５組が決定した。１２２組による準々決勝が終了。漫才４分、コント４分の両方のネタを披露し、合計得点での審査が行われた。日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅで５日、「ダブルインパクト２０２６準決勝進出者発表ＳＰ」が生配信され、ガクテンソク・奥田修二と同局・黒田