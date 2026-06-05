バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希は、新天地にトルコを選んだ。今季限りでイタリア１部ペルージャを退団した石川は、来季からトルコ１部ジラートに移籍すると５日に所属事務所が発表。トルコの首都アンカラを本拠地とし、今季は欧州チャンピオンズリーグで３位に入った。世界最高峰リーグの１つとされるトルコリーグでも優勝を果たすなど、強豪チームとして知られている。石川は中大在学時からイタリアでプレー。１