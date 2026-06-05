日本高野連は５日、大阪市内で第１０８回全国高等学校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）の臨時運営委員会を行った。２部制の時間帯における継続試合の運用について発表。観客の入れ替えがある２部制の第１試合（午前８時開始）は原則として午前１１時で継続試合とする。１０時４５分時点で試合が終了していない場合は、主催者と甲子園球場で協議して、どのイニングまで続行するか判断するとしている。第２日以降は