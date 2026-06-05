タレントの熊田曜子（44）が6月4日、自身のInstagramを更新。ママ友の誕生日パーティーでポールダンスを披露した様子を公開したところ、一部で疑問の声が上がっている。熊田といえば、2022年から本格的にポールダンスへ取り組み、国内外の大会にも出場。Instagramでもたびたびレッスン風景や競技動画を公開している。5月9日と23日の投稿では、《#始めて4年4カ月》とハッシュタグを添え、トレーニングの成果を披露。ポールを使って