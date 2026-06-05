【モデルプレス＝2026/06/05】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、5日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。コロナ禍にグループで行った取り組みを明かした。【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場◆M!LK、メンバー全員で「徹子の部屋」初登場2月に50周年を迎えた人気長寿トーク番組『徹子の部屋』に初登場したM!LK。放送では、メンバーがそれぞれの出自やグループ