松村北斗、岡崎紗絵（C）日本テレビ 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』がクランクインし、主人公・雪村爽太役の松村北斗、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵がコメントを発表した。本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてき