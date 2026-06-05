スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、昨年夏にパニック障害と診断され、周囲の支えで少しずつ仕事に復帰しているという女性からのメッセージに、江原が温かい言葉を送りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからのメッセージ＞ 昨年夏、急に体調を崩し、パニック障害と診断され