秋田朝日放送 初夏の味覚・岩ガキ漁が解禁となりました。海と山の恵がたっぷり詰まった小砂川の岩ガキ。今年の身入りはいいということです。 6月１日からにかほ市象潟町の小砂川漁港で、岩ガキ漁が始まりました。漁師歴およそ２０年のベテラン、浅倉智さんは5日は午前７時半から漁に出ました。 鳥海山のミネラルを含んだ伏流水が流れ込む小砂川は、良質なカキを育みます。海底の岩場にびっしりと張り付いた岩ガキを、浅