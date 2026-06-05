米国は、凍結資産を解除するというイランの要求を依然として拒否＝アル・アラビーヤ アル・アラビーヤ特派員によると、交渉における最大の隔たりは、凍結されたイラン資産の解除である。凍結されたイラン資産を解除する方法とメカニズムが、交渉における溝となっている。イランはパキスタンに対し、自国のウランの一部を、合意した第三国へ移送することを受け入れると伝えた。米国は、凍結資産を解除するというイ