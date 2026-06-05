秋田朝日放送 ２月の衆院選は憲法違反にあたるとして弁護士グループが選挙の無効を求めた裁判で, 仙台高裁秋田支部は訴えを退けました。 弁護士グループは、２月の衆院選は「一票の格差」を是正せずに全国の小選挙区で投開票が行われたとして、選挙の無効を訴えていました。１票で最大で２.１０倍の格差があるとして、県内３つの小選挙区すべてで無効であると主張していました。 仙台高裁秋田支部の小