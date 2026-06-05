参院本会議で2026年度補正予算が可決、成立され、起立する高市首相（手前右）＝5日午後一般会計の歳出（支出）総額3兆1135億円の2026年度補正予算が5日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。中東情勢の混乱長期化に伴うエネルギー価格高騰の打撃を和らげる家計支援が柱で、ガソリン補助金を継続し、7〜9月の電気・都市ガス料金を抑える。26年度当初予算の成立から2カ月弱で編成する異例の補正予算はわずか3日間の国会審