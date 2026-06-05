◇交流戦中日─西武（2026年6月5日バンテリンドーム）中日先発の柳裕也投手が5回に投手の高橋に安打を許した。西川、源田をあっさり料理したが、2死から外のスライダーを拾われ、右前へ運ばれた。続くカナリオを見逃し三振に仕留め、5回を終えて無失点の力投。しっかり試合を作った。2回は板山のプレーに救われた。2回無死一、三塁で古賀の当たりは浅い右飛。三塁走者のネビンがタッチアップで本塁へ突っ込んだが、板