京都の町で姿を消したアメリカ国籍の男性。母親は「悪夢だ」と声を震わせました。行方不明男性の母親：本当に悪夢です。もう、めちゃくちゃよ。「現実ってなに？」って感じで本当におかしくなっています。金色の長い髪に青い目、ヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）。家族と京都を旅行していた5月29日の夜、京都市内のホテルを1人で出て行ったあと行方が分からなくなりました。家族は翌日、行方不明届を警察に提出。SN