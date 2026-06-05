6月5日、長崎ヴェルカは、モーディ・マオールヘッドコーチとの契約が満了となり、2025－26シーズン限りで退団することを発表した。あわせて、マオール氏が新たな挑戦としてNCAAのミシガン大学アシスタントコーチに就任することも発表された。 アメリカ出身で40歳のマオールHCは、2024－25シーズンから長崎の指揮官に就任。就任2年目となった今シーズン