6月5日、B1東地区の千葉ジェッツは、田代直希と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したと発表した。 地元・千葉県出身で現在32歳の田代は、188センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2016年に琉球ゴールデンキングスでプロキャリアをスタートさせると、長年主力として活躍し、2024－25シーズンに千葉Jへ移籍。在籍2年目の今シー