6月5日、琉球ゴールデンキングスは、脇真大と2026－27シーズンの選手契約および、3年間の複数年契約に合意したことを発表した。 熊本県出身で24歳の脇は、193センチ86キロのシューティングガード。白鷗大学在学中の2021－22シーズンに茨城ロボッツの特別指定選手としてBリーグデビューを果たし、2023－24シーズンには琉球の特別指定選手としてプ