香川県高松市で、老朽化した競輪場の再整備事業の起工式が行われました。再整備で生まれた余剰地には新たにホテルや温浴施設が整備され、自転車による観光拠点を目指します。 【写真を見る】「一大レジャーゾーン的な形に生まれ変わる」老朽化した高松競輪場の再整備事業の起工式新たにホテルや温浴施設が整備も計画【香川】 起工式には高松市をはじめ、ホテルや温浴施設などを整備する企業の関係者など60人が出席