フリーアナウンサーの山口清香（26）は6月1日に自身のXを更新し、結婚したことを報告した。山口はテレビ埼玉「LIONS CHANNEL」のMCアシスタントを務めており、投稿では、夫が昨年度からタイに赴任している関係で二拠点生活を送りながら、ライオンズを応援したいという思いと周囲や夫の支えで仕事を続けられていることを伝えている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、