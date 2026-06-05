シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮（25）は6月1日に自身のInstagramを更新し、パートナーとみられる女性と肩を寄せ合う写真などを公開した。投稿では、カップルの絵文字に矢印と位置情報のピン、「Chicago」を添え、撮影者として球団カメラマンのダレン・ジョージア氏をタグ付けした。メジャー昇格後、シカゴで過ごす充実した時間を伝える投稿となっている。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉