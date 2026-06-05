【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JI BLUEのメンバーが、6月10日から配信されるニッポン放送とTikTokのオリジナルコラボ番組『トークゴラッソ！』に出演する。 ■『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボSP～』との同時生配信も この番組は、有楽町にあるという架空のサッカーチーム「有楽町ゴラッソFC」にサッカー元日本代表のメンバ}