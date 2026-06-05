○日本駐車場 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.28％にあたる400万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月17日から9月30日まで。 ○手間いらず [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる13万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月8日から10月30日まで。 ○シップＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる330万株(金額で