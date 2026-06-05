「物価高騰でどうしようもない」。公衆浴場組合の理事長が、入浴料の上限を現在の460円から500円に値上げするよう県に求めました。5日、県公衆浴場業生活衛生同業組合の福丸敬朗理事長らが、県庁を訪れ要望書を手渡しました。要望書では、入浴料について大人は現在の460円から500円に、小学生は150円から200円に、小学生未満は80円から100円に値上げすることを求めています。県内には、約250の一般公衆浴場があり、入浴料の