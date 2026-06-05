県は、県内の県立学校で生徒の氏名や性別、健康診断の記録などが書かれた健康診断書を紛失したと発表しました。県によりますと2026年4月、県立学校に勤める教諭が、生徒11人分の氏名や性別、健康診断の記録などが書かれた健康診断書を紛失していたということです。教諭は4月7日、担当の職員から預かった健康診断書を職員室に持ち帰りました。しかし、その3日後になくなっていることに気づき、職員室などを探したものの、今月