佐世保市の聖和女子学院高校が来年度からの男女共学化に伴い、校名を変更すると発表しました。 学校法人「聖和女子学院」が公表した新たな高校の名前は『聖和学院高校』です。 佐世保市松山町にある「聖和女子学院高校」が、来年度から男女共学へ移行するのに合わせて『聖和学院高校』に改称します。 長年地域に親しまれた「聖和」の伝統を大切に継承していく思いが込められているそうです。 中学校については