鹿児島市で、食品ロス削減を目的としたマッチングサービス「かごしまタベスケ」の利用が広がっている。飲食店などが、賞味期限の迫った商品や売れ残りそうな商品をアプリに出品し、利用者が予約して安く購入する仕組み。飲食店では、廃棄量の削減や売り切り率の向上に加え、新規客の来店にもつながっている。利用者からは「お得で社会貢献にもなる」と好評で、リピーターも増加。鹿児島市によると、2024年