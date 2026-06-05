奄美大島の海に広がる神秘的な光景。サンゴの産卵の様子です。2024年、白化現象により多くのサンゴが失われたものの、美しく力強く、小さな命を育んでいます。4日夜、奄美大島の大和浜で撮影された映像。海中をゆらゆらと漂う、無数のピンク色の粒は、サンゴの卵と精子の入った「バンドル」と呼ばれるものです。奄美大島のサンゴは、かつてオニヒトデの大量発生などにより多くが失われました。その後回復しつつあったものの