エフェレルリーグ（トルコ1部）のジラートは5日、男子日本代表キャプテンの石川祐希（30）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 石川は2014年に中央大学へ進学。同年、セリエAのモデナでプレーすると、その後はラティーナ、シエナ、パドヴァ、ミラノ、ペルージャに所属し、12シーズンにわたってイタリアで経験を積んだ。2025年にはCEVチャンピオンズリーグで優勝。