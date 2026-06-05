日本高野連は5日、今夏の全国選手権大会の開幕試合前にインドネシアの2選手が始球式を行うと発表した。昨年12月に同国で実施した交流大会「アジア甲子園」に出場した14チームから、計18人を甲子園に招く。また第2日以降は第1試合前と、2部制における午後の部で最初の試合の前に小中学生が始球式を行う。