【モスクワ共同】アゼルバイジャン外務省は5日、ウクライナ南部沖のアゾフ海で4日夜から5日未明にかけて、貨物船2隻が無人機攻撃を受け、アゼルバイジャン人の船員5人が死亡したと発表した。インタファクス通信が報じた。