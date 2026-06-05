作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最近取得したという免許について語った。この日はタレントのタモリとトークを展開。タモリと初めて会ったのは、「タモリのオールナイトニッポン」で「高3か、大学1年ぐらいの時」にはがき選びをした際だったと振り返った。またタモリが最近ヨットにはあまり乗っていないと語ると、秋元氏は「僕は去年