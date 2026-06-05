Juice＝Juiceの松永里愛（20)有澤一華（22）川嶋美楓（18）が5日、都内で映画「Michael／マイケル」（アントワーン・フークア監督、12日公開）のIMAX先行上映記念イベントに登壇した。幼少期から才能を見いだされ、世界最高のエンターテイナーへと駆け上がっていく“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く。試写を“最前ど真ん中”で見たという松永は「本当に圧倒された」と言い、有澤も「口が開いてしまらない