防府競輪Ｆ?「競輪ワールドシリーズｙａｂ山口朝日放送杯第５１回幸せますカップ」は５日、最終日を行った。１１Ｒ決勝はラブレイセン（２９＝オランダ）が衝撃の走りを披露し、逃げ切り完全Ｖを飾った。ガールズ決勝はエレセ・アンドルーズ（２６＝ニュージーランド）が優勝した。ラブレイセンは「最終日は天気も良くて、決勝は日本の競輪らしい走りができたと思う。考えながらレースができた」と快勝に胸を張った。賞金