ソフトバンク・山本祐大捕手（２７）が５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で古巣グラウンドに凱旋した。５月１２日に交換トレードでＤｅＮＡからホークスに加入した山本祐。移籍後は１４試合でマスクを被り、打率３割４分９厘、２本塁打、９打点の成績を残している。試合前練習では、今季途中までともに汗を流したＤｅＮＡナインたちと談笑。バッテリーを組んできた東や、度会ら多くの選手と言葉を交わした。一方で、グラウンドにはホ