カブス対アスレチックス戦米大リーグ、カブスの今永昇太投手は4日（日本時間5日）、本拠地でのアスレチックス戦に先発登板。中堅を守るピート・クロウ・アームストロング外野手のミスによる失点があった。しかもこれは今永の自責点。日本のファンからは「信じられない」「かわいそう」との声が相次いだ。カブスが2点を追う6回2死。今永は4回に先制弾を浴びたラングリアーズを打席に迎え、低めのスプリットで中堅定位置やや後ろ