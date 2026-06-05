タレント・鳥居みゆきの父・鳥居満廣さんが５月２８日に亡くなった。７７歳だった。所属事務所のサンミュージックプロダクションが５日、発表した。同社は「心よりお悔やみ申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。葬儀は親族のみで執り行われましたこと、併せてご報告申し上げます」と、家族葬で営まれたことを報告した。