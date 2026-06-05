筆者の知人C恵の話です。連絡帳は、家庭と保育園をつなぐ大切なツール。でも、それがもし、"戦場"になってしまったら--。 毎日びっしり！ クレームの嵐！ 「昨日の給食、量が少なかったみたいで心配です」「お昼寝の時間が長すぎませんか」 中規模認可保育園に勤めるC恵さんのもとには毎日、保護者のD子さんから細かい指摘が届いていました。連絡帳を開くたびに、びっしりと書き込まれた文字。内容は日を追う