メ～テレ（名古屋テレビ） 犯罪の実行役などを募集するいわゆる「闇バイト」に加担しないよう名古屋の高校生たちに呼びかけました。 名古屋市中川区の名古屋市立工業高校では、約700人の全校生徒を前に中川警察署の警察官らが特別授業を行いました。 授業では、「闇バイト」に応募してから犯罪に加担するまでの流れや、一度応募すると個人情報を求められ、自分だけでなく身近な人まで危険にさらすリスクがあるこ