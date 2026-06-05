◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）オリックス・杉本裕太郎外野手が「６番・右翼」で先発し、今季１１打席目で初安打を放った。１点リードの５回１死、広島・玉村の初球のスライダーを捉え、中前に運んだ。開幕メンバーを外れる原因となった両膝痛が回復し、２６日に合流したプロ１１年目のラオウ。通算１００本塁打にも王手をかけており、ここから一気に状態を上げていきたいとこ