2026年秋に開催されるアジアパラ競技大会、そのステージに立つことを夢見て、地元・愛知の知的障がい者のダンスチームが練習を続けています。「頑張れば夢はかなう」挑戦を続けるメンバーたちの姿を追いました。名古屋で5月31日、アジアパラ大会をPRするイベントが開かれました。bless4など人気のアーティストとともにステージに立ったのは、地元・愛知のダンスチーム「Joyboy」です。