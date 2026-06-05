◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手が５回まで無安打投球を続けている。初回は遊撃・泉口の悪送球で走者を出しながらも後続を抑え無失点。２死一塁山口を打席に迎えた際にはすかさず一塁へけん制球を送り、走者の逆を突いてアウトとなりチェンジに。得意のピックオフプレーで自らを助けた。２回以降は毎回三振を奪い、５回まで４イニング連続で３者凡退の完全投球。前回