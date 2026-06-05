モデルで女優のカーラ・デルヴィーニュ（33）が、「ドラッグで感じられるあの気分が大好きだった」と明かした。過去に薬物依存に陥ったことがあるカーラは、最近出演したポッドキャストの中で、その経験について赤裸々に語り、10代の頃にドラッグをはじめ、そのお金を稼ぐために薬物を売ったこともあったと語った。 【写真】個性的なファッションも難なく着こなします 「Call Her Daddy」でカーラは