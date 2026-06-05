東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【天気図】6日（土）の九州北部は高気圧に覆われて、晴れる時間が長くありそうです。ただ、九州の南の海上には熱帯低気圧と梅雨前線があります。7日（日）になると、この熱帯低気圧と梅雨前線が合わさり、温帯低気圧となって九州に近づく見通しです。九州南部では雨の量が多くなり、九州北部でも本降りの雨となりそうです。【土日の天気・気温