（法多山尊永寺から中継）（リポーター）永見佳織 アナウンサー※法多山を含む袋井市内の3つの寺院では、風鈴祭りが開催されています。法多山では、境内のあちこちに計4000個もの風鈴が飾られています。中にはライトアップされている場所もあり、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。6日、7日の夜は「ほたるまつり」も開かれます。